Warum dieser Katta im Pappbecher feststeckt

Warum hier die lustigen Kattas in Schönbrunn ihre putzigen Köpfe tief in grüne Pappbecher stecken, hat einen triftigen Grund: Im Zuge des winterlichen Unterhaltungsprogramms haben die Pfleger ihren Lemuren Haferflocken in die Becher gefüllt – allerdings nur am Boden.

