Weichen stehen auf große Liebe

Hütteldorf. Auf einer Wartebank tauschten sie erste Worte, später sogar den ersten Kuss aus! Klar also, dass Philip seiner Lisa hier die Frage aller Fragen stellen wollte.

Wundervoller Antrag nach Erlaubnis der ÖBB

Jetzt war es mit Erlaubnis der ÖBB so weit: Unter einem Vorwand lockte eine Freundin die Braut in spe zum Bahnhof. Nach und nach tauchten Freunde und Verwandte zu "Ich lass für dich das Licht an" (Revolverheld) auf.

Zum Schluss kam Philip über die Rolltreppe und ging vor Lisa auf die Knie. Sie sagte "Ja!". "Heute" wünscht: Genießt eure Liebe in vollen Zügen!

(CK)