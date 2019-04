Störung auf U4: Fahrgäste brauchen viel Geduld

Fahrgäste der Wiener Linien müssen sich am Mittwochmorgen in Geduld üben: In der U4-Station Pilgramgasse kommt es seit 8.35 zu einer Weichenstörung, wodurch der Betrieb zwischen Margareten Gürtel und Karlsplatz nicht möglich ist.

"Es wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrgäste können die Strecke mit dem Bus bewältigen. Wir arbeiten auf Hochtouren an der Behebung des Schadens", so Barbara Pertl von den Wiener Linien.

Nähere Infos in Kürze!

(zdz)