Weitergabe von Gemeinde-Wohnungen eingeschränkt

Bisher konnten Gemeinde-Wohnungen auch an weit entfernte Verwandte weitergegeben werden. Damit ist nun Schluss, wie eine Anfrage der ÖVP im Gemeinderat ergab. Seit März können Gemeindebau-Wohnungen nur noch an die engste Familie weitergereicht werden.

"Rund zwei bis drei Prozent aller Wohnungen werden durch Weitergabe vergeben. Außerdem war auch bisher immer ein Wohnticket notwendig", so "Wiener Wohnen"- Sprecher Markus Leitgeb. Der Gemeindebau müsse für alle offen bleiben, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig an. Er will sich weiter für leistbares Wohnen und gegen Privatisierungspläne einsetzen.



Am Wochenende war Michael Ludwig erstmals Vorsitzender beim Landesparteitag der SPÖ-Wien:

SPÖ klagt gegen neues Sozialhilfe-Gesetz

(red)