Wertvolle Meissen-Vase aus City-Shop gestohlen

Die unbekannten Täter schlugen bereits am Montag an äußerst nobler Adresse zu. In einem Geschäft am Wiener Graben dürften die Langfinger – laut Polizei soll es sich um zwei Männer handeln – das weiße, mit Schneeballblüten verzierte Porzellangefäß geschnappt und damit aus dem Geschäft spaziert sein. Von Vase und Tätern fehlt seither jede Spur.

Die 25 Zentimeter hohe Vase stammt aus der Werkstatt der weltberühmten Meissen Porzellanmanufaktur und ist mehrere Tausend Euro wert. Das Bundeskriminalamt veröffentlichte nun auf seiner Homepage www.bundeskriminalamt.at Bilder der wertvollen Porzellanarbeit.

