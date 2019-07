Wie sieht dein Wunschbezirk aus?

Kinder bis 13 Jahren können bei den beiden kostenlosen Mitmach-Festen der neuen Grätzl-Werkstatt im 11. und 15. Bezirk ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Bei einzelnen Themen-Stationen - von Beruf, Mobilität, Wohnen bis Umwelt - können sie ihre Fähigkeiten selbst testen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wie funktioniert die Grätzl-Werkstatt?

Kinder testen ihre Wunschberufe mit Haut und Haaren. Dafür schminken und verkleiden sie sich, schlüpfen in neue Rollen. Gemeinsam mit den Künstlern des Buskers-Verein probieren sie Kunststücke aus, basteln mit Recyclingmaterialien, konstruieren ihre Wunsch-Häuser und lernen umweltfreundliche Fortbewegungsmittel kennen. Schließlich gestalten sie ihre eigene Wunschstadt.

Trommelworkshop und Seifenblasen-Atelier

Zusätzlich gibt es auch noch einen Trommelworkshop mit der Trommel-Grätzltour sowie ein Riesenseifenblasen-Atelier. Auf eine spielerische, kreative Herangehensweise soll so bei der Grätzl-Werkstatt aufgezeigt werden, was die Kinder an ihren Bezirken mögen und welche Dinge ihrer Meinung nach für die Zukunft in Wien noch geändert und verbessert werden sollten.

Das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus und das Bezirksmuseum Simmering bieten jeweils eine kleine Grätzl- Tour an. Hier können die Kinder mehr über den 11. und 15. Bezirk erfahren.

Wann und Wo?

Di, 23.7., 10:00 – 15:00 Uhr in der Bücherei Schwendermarkt, 1150, Schwendergasse 39-43

DO, 8.8., 11:00 – 16:00 in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering, 1110, Gottschalkgasse 10



(no)