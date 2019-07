Wieder Meerschweinchen herzlos ausgesetzt

Erst Ende der vergangenen Woche wurden durch den Wiener Tierschutzverein zwei Meerschweinchen gerettet, die in ein Plastiksackerl gestopft abgestellt wurden.

Leider kein Einzelfall: In der Nacht auf Montag wurden erneut zwei Meerschweinchen abgestellt, diesmal direkt vor den Toren des Wiener Tierschutzvereins in Vösendorf. Die Tiere waren in einer kleinen Plastikbox zusammengepfercht, daneben fand sich noch Einstreu und anderes Zubehör. Eine WTV-Mitarbeiterin, die in der Früh als erstes eintraf, entdeckte die Tiere und brachte sie umgehend ins Gebäude.

"Flora" und "Fluffy" in gutem Gesundheitszustand

Dort wurden die Nagetiere einem veterinärmedizinischen Check unterzogen. Zum Glück sind die beiden Weibchen in einem guten Gesundheitszustand. "Flora" und "Fluffy", wie die beiden nun heißen, sind nun im Kleintierhaus des Wiener Tierschutzvereins untergebracht und können schon bald zu liebevollen Menschen ziehen. Interessenten können sich gerne zu den Vergabezeiten - Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00 Uhr - telefonisch unter 01/699 24 50 beim Wiener Tierschutzverein melden.

"Aussetzen eines Tieres ist eine Straftat"

Mit dem aktuellen Fall steigt die Zahl der ungewollten Meerschweinchen in den letzten sechs Wochen im WTV auf fünf Tiere an. Der Wiener Tierschutzverein möchte in diesem Zusammenhang noch einmal betonen, dass es sich beim Aussetzen eines Tieres um eine Straftat handelt. Selbst wenn dies vor einem Tierheim passiert, wo rasche Hilfe eher wahrscheinlich ist, rechtfertigt dies nicht diese verbotene Tat, die zudem menschlich höchst verwerflich ist.

(lok)