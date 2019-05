Wien: Bereits 60.000 Wahlkarten beantragt

Über 60.000 Online-Wahlkartenanträge für die Europawahl 2019 sind über die Stadt Wien Internetseite gestellt worden. Bereits seit 2008 gibt es diese einfache Möglichkeit einen Wahlkartenantrag zu stellen. Von Wahl zu Wahl wählen immer mehr Wiener diese Möglichkeit. Zusätzlich zu den über 60.000 über www.wahlen.wien.at gestellten Wahlkartenanträgen wurden bisher ca. 4.000 Wahlkartenanträge elektronisch über die Bundes-App gestellt.

Ausfall der Internet-Seite am Dienstag

Vergangenen Dienstag kam es zu einem Ausfall der Internetseite. Es soll sich um einen DDoS-Angriff auf die Webseiten der Stadt Wien gehandelt haben. Durch die Überlastung der Seite konnten einige Wähler online keine Wahlkarten beantragen. Medienberichten zufolge war durch die DDoS-Attacke auch der Internetzugang in Behörden und Bezirksämtern für kurze Zeit überlastet. Dass darüber hinaus kritische IT-Infrastruktur der Stadt Wien betroffen oder - wie suggeriert - auch sensible Daten von Bürgern in Gefahr gewesen sein soll, ist nach aktuellem Informationsstand eher unwahrscheinlich. Die Stadt Wien hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eingeschaltet und eine Anzeige erstattet. Derzeit gebe es keine Unterbrechungen.

Mit Wahlkarte in jedem Wahllokal oder per Briefwahl wählen

Wer am Wahltag nicht in Wien sein kann oder aus gesundheitlichen Gründen nicht im zuständigen Wahllokal wählen kann, hat die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen. Mit der Wahlkarte kann in einem beliebigen Wahllokal in ganz Österreich oder per Briefwahl im In- und Ausland die Stimme abgegeben werden.

Bis 22. Mai Wahlkarten beantragen

Bis 22. Mai können Wahlkarten beantragt werden, schriftlich (online unter www.wahlen.wien.at) und bis 24. Mai 2019, 12.00 Uhr, persönlich im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes gestellt werden. Im 4., 6., 8. und 19. Bezirk gibt es eigene Wahlreferate außerhalb des Bezirksamtes.

Wahlkarte muss bis 26. Mai 17 Uhr einlangen

Eine für die Briefwahl verwendete Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2019, 17.00 Uhr, per Post, Boten oder durch persönliche Abgabe bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Die Adresse ist auf der Wahlkarte bereits aufgedruckt. Die verwendete Briefwahlkarte kann auch am Wahltag in jedem Wahllokal in ganz Österreich während der Öffnungszeiten der Wahllokale und in jeder Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr abgegeben werden.

Stadtinformation informiert zur Europa-Wahl

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte, zur Briefwahl sowie alle weiteren Informationen zur Europawahl 2019 erhalten Sie auch über das Stadtservice Wien – Stadtinformation unter der Telefonnummer 01/50 255 .

