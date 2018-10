Raser (36) überholte mit 151 km/h auf rechter Seite

Wie die Polizei Wien berichtet, führten die Beamten der Landesverkehrsabteilung am 25. Oktober einen sogenannten Roadrunner-Schwerpunkt durch.

Gegen 21.40 Uhr wurden die Polizisten schließlich auf der A23 auf einen Autofahrer aufmerksam, der es offenbar eilig hatte. Der Mann fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden.

Auf Höhe des Absbergtunnels konnten die Beamten eine Geschwindigkeit von 140 km/h messen. Bei einem Radarkasten drückte der Pkw-Lenker auf die Bremse, um nicht geblitzt zu werden.

Aus Verkehr gezogen

Kurz darauf drückte der Autofahrer wieder aufs Gas und überholte ein Fahrzeug vorschriftswidrig auf der rechten Seite mit 151 km/h.

In der Sagedergasse in Meidling zogen die Beamten den Raser schließlich aus dem Verkehr. Dem 36-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.

(red)