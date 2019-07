Kult-Pub "Charlie P's" ist pleite, muss schließen

Oben Pub und Dining Room, unten ein Partykeller. Mit diesem Konzept rannte der irische Pub "Charlie P's" bei den Studenten offene Türen ein. Das Lokal auf der Währinger Straße (Alsergrund) nahe der Votivkirche und wenige Gehminuten von der Hauptuni entfernt war regelmäßig gut gefüllt. Es reichte aber nicht.

Wie der Kreditschutzverband (KSV) am Freitag per Aussendung mitteilt, bleibt das Lokal wohl bis auf weiteres geschlossen. Am 23. Juli war die Rückkehr aus dem Betriebsurlaub geplant, daraus wird nun nichts.

Heiße Sommermonate

Die Schulden sollen rund 800.000 Euro betragen. Der Betreiber macht Umsatzrückgänge aufgrund der sehr heißen Sommer in den Vorjahren verantwortlich. Es konnte kein Investor gefunden werden. Der KSV geht von einem baldigen Schließungsantrag des Insolvenzverwalters aus. Danach dürfte das Handelsgericht Wien die Schließung des Unternehmens verfügen.

Der Inhaber des "Charlie P's" führt auch das "Brickmakers" in Wien-Neubau. Aufgrund von hohen Anschaffungskosten und Investitionen ist auch dieses Lokal mit rund 800.000 Euro verschuldet. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet, hier droht ebenfalls die Schließung.

