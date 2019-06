Bankomatkarte gestohlen, wer erkennt diesen Mann?

Ein derzeit unbekannter Täter stahl am Postweg die Bankomat-karte eines Opfers und führte insgesamt sieben Bargeldbehebungen an diversen Bankomaten in Wien durch.

Es entstand insgesamt ein Schaden von 2.900 Euro. Durch eine Überwachungskamera konnte ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße, unter der Telefonnummer 01-3131064350 erbeten.

