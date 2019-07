Wenn Sie diese Männer sehen, rufen Sie die Polizei

Einer 91-Jährigen wurde am 6. Mai in einem Altersheim in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau die Handtasche aus einem Zimmer gestohlen.

Die Polizei hat drei männliche Verdächtige im Visier, die mittlerweile Transaktionen in der Höhe von rund 10.000 Euro getätigt haben sollen.

Dank einer Überwachungskamera konnten Fotos der drei Männer sichergestellt werden. Die Polizei hat diese am Dienstag veröffentlicht und hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Kontaktadresse

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

(wil)