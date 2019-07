Wollte Straßen überqueren 21. Juli 2019 17:33; Akt: 21.07.2019 17:35 Print

Bub von Krankenwagen in Wien angefahren – Spital

Ein Krankenwagen des Samariterbundes hat am Sonntag einen kleinen Buben in Wien-Favoriten erfasst und verletzt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.