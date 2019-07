Einsatz in Wiener Lokal 08. Juli 2019 10:44; Akt: 08.07.2019 10:44 Print

Bierwerfer (28) kehrt nach Streit mit Messer zurück

In einem Lokal in Wien-Favoriten geriet am Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern völlig außer Kontrolle. Dabei flogen neben Fäusten auch mehrere Bierflaschen.