10. Juli 2019

Rabiater Ladendieb (25) zeigte falschen Ausweis

Ein 25-Jähriger wollte am Dienstag in einem Drogeriemarkt in Wien-Favoriten mehrere Produkte stehlen. Dabei wurde er auf frischer Tat ertappt und sorgte für Wirbel.