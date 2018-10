Lokal in Favoriten verwüstet 31. Oktober 2018 11:05; Akt: 31.10.2018 11:05 Print

Messer-Mann zerschneidet 35-Jährigem das Gesicht

In Wien-Favoriten ist es am Dienstag zu einem Messer-Angriff in einem Lokal gekommen. Drei Täter gingen auf vier Angestellte los und verletzten sie. Die Polizei ermittelt.