Polizei Wien fahndet nach brutaler Teenie-Bande

Nach Informationen der Polizei kam es im Norden Wiens zwischen Juni und August zu insgesamt sechs Raubüberfällen und einem Einbruch in ein Auto.

Die Straftaten wurden dabei in unterschiedlichen Täterkonstellationen begangen, so die Polizei. In den meisten Fällen forderten die Täter Geld und drohten Schläge an.

Die verdächtigen Jugendlichen treten dabei meist in Überzahl auf, teilweise wurden die Opfer auch am Hals gepackt oder gestoßen. Die Täter erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Kontaktadresse

Durch Videoüberwachungen konnten nun Fotos der unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67210 erbeten.

(red)