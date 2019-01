870.000 € abgeknöpft: Mann (34) festgenommen

Laut Polizei ist es den Beamten am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr gelungen, den gesuchten Mann aufgrund eines Hinweises in einer Wohnung in der Andreas-Hofer-Straße in Wien-Floridsdorf zu schnappen.

Der 34-jährige Serbe ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen.

Wie "Heute.at" berichtete, konnte das Landeskriminaltamt eine Serie von rund 200 Betrugsfällen aufklären. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 870.000 Euro.

70-Jähriger soll Mittäter sein

Ein 70-jähriger Österreicher, bei dem es sich um einem mutmaßlichen Mittäter handeln soll, konnte bereits festgenommen werden.

Nach dem 34-Jährigen wurde intensiv gefahndet. Am Donnerstag erfolgte schließlich seine Festnahme.

