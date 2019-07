Hackler entdecken Granate am Bau

Spektakulärer Fund in Wien-Josefstadt: Am Donnerstagmorgen wurde im Zuge von Bauarbeiten eine Hohlladungsgranate gefunden. Herbeigeeilte Polizisten mussten in weiterer Folge angrenzende Büroräumlichkeiten evakuieren.

Nach einer Begutachtung durch einen Sprengstoffexperten konnte allerdings rasch Entwarnung gegeben werden. Die Menschen durften in ihre Büros zurück. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde verständigt und transportierte die Granate ab.Während des Einsatzes kamen weder Personen noch Gegenstände zu Schaden.

Sollten Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände finden, markieren Sie den Auffingungsort und begeben Sie sich anschließend in Sicherheit. Danach wählen Sie bitte den Notruf 133 oder 112. Sprengstoffverdächtige Gegenstände dürfen nicht aufgehoben oder manipuliert werden.



Die Bilder des Tages

(mr)