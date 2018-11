Attacke in Lokal 02. November 2018 10:25; Akt: 02.11.2018 10:35 Print

Mann bedroht 18-Jährigen in Wien mit zwei Messern

Polizeieinsatz am Mittwoch in Rudolfsheim-Fünfhausen: Ein 18-Jähriger wurde in einem Lokal von einem Mann geschlagen und mit zwei Messern bedroht.