Frau stach grundlos mit Messer auf Lokalgast ein

Eine Frau (59) ist am Dienstagabend in einem Lokal in Alsergrund auf einen Gast losgegangen – Zeugen zufolge ohne Grund. Er schwebt in Lebensgefahr.