BMW stand im Halteverbot 22. Januar 2019 14:32; Akt: 22.01.2019 14:32 Print

Lenker droht Parksheriff mit Hammer zu erschlagen

Weil er mit seinem BMW aus dem Halteverbot in Meidling fahren sollte, zuckte ein 23-Jähriger am Montag völlig aus. Auch die Polizei bekam ordentlich was zu hören.