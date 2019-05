Opfer sexuell missbraucht: Polizei sucht diesen Mann

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 7. Februar gegen 18.30 Uhr in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling.

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien sicher? Ja, grundsätzlich schon.

Zu manchen Zeiten/in manchen Bezirken nicht.

Nein, ich fühle mich nicht sicher.

Der Mann steht im Verdacht, eine Jugendliche sexuell missbraucht zu haben, die durch Suchtmittel beeinträchtigt war.

Das 16-jährige Opfer und eine Zeugin hatten den Tatverdächtigen in einem Bus kennengelernt und danach Cannabis in einem Park konsumiert.

Als die Zeugin später den Park verlassen hatte, kam es zu sexuellen Handlungen zwischen der Jugendlichen und dem Unbekannten, berichtet die Polizei.

Anschließend trafen beide erneut die 18-jährige Zeugin, erst dann verließ der Mann den Ort. Das Opfer meldete den Vorfall am nächsten Tag bei der Polizei.

Aufgrund der Aussagen und des vorliegenden Sachverhalts besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Vorfall um sexuellen Missbrauch einer beeinträchtigten Person handelt.

Kontaktadresse

Durch eine Videoüberwachung konnte ein Foto des Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zur Identität oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskri-minalamt unter der Telefonnummer 01-31310 57800 erbeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)