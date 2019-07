Einsatz in Ottakring 25. Juli 2019 11:23; Akt: 25.07.2019 11:48 Print

Mann überschüttet sich mit Benzin, will sich anzünden

Die Polizei rückte am Mittwoch zu einem Einsatz in Wien-Ottrakring aus. Ein 32-Jähriger hatte sich mit Benzin übergossen und versuchte, sich in Brand zu setzen.