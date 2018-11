Tasche aus Einkaufswagen gestohlen, Geld abgehoben

Die Personen auf den veröffentlichten Bildern stehen laut Polizei Wien im Verdacht, am 7 Juli gegen 14.30 Uhr eine Handtasche aus einem Einkaufswagen in der Bergmillergasse gestohlen zu haben.

Umfrage Wurden Sie schon einmal Opfer eines Diebstahls? Ja, leider schon mehrfach.

Ja, einmal.

Nein, zum Glück nicht.

Ich selbst nicht, aber ich weiß, dass Freunde schon Opfer wurden.

Das will ich lieber nicht sagen.

Gleich ums Eck sollen die Verdächtigen in einer Bankfiliale in der Linzer Straße Geld abgehoben haben, später auch in der Wienerbergstraße.

Sie wurden dabei von den Videokameras der Banken aufgenommen. Die Polizei Wien sucht nun mittels der Fahndungsfotos nach den Personen. Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der Verdächtigen werden an die Polizeiinspektion Wurmsergasse, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 47810 erbeten.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)