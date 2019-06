In Gleisen verfangen 06. Juni 2019 11:02; Akt: 06.06.2019 11:14 Print

Kleiner Igel in allerletzter Sekunde gerettet

Rettung in letzter Sekunde für einen stacheligen Patienten in Wien! Ein Igel hatte sich in den Bim-Gleisen verfangen. Sein Schicksal schien bereits besiegelt, dann kam die Rettung.