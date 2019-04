Wien ist eine Kongress-Stadt

Wien spielt bei Kongressen weltweit in der Champions League: Jede achte Gästenächtigung in Wien geht auf einen Tagungsgast zurück. Die Stadt Wien bedankte sich bei ihren Kongressveranstalter, stellvertretend für alle nahm UEG-Geschäftsführerin Doris Möstl die Auszeichnung am Donnerstag im Rathaus entgegen.

Numerischer Rückblick 2018

–4885 Kongresse, Firmenveranstaltungen und Incentives fanden 2018 in Wien statt -eine Steigerung um 15 Prozent zum Vorjahr.

–613.000 Tagungsteilnehmer besuchten 2018 Wien, um drei Prozent mehr als 2017.

–1.925.000 Nächtigungen wurden 2018 dank Tagungsteilnehmern in Wien verbucht, ebenfalls ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2017.

–21.500 Arbeitsplätze sicherte Wiens Meeting-Industrie 2018 österreichweit ab - ein Plus von rund 500 Arbeitsplätzen im Vergleich zu 2017.

–1,198 Milliarden Euro trugen die in Wien abgehaltenen Meetings 2018 zum Bruttoinlandsprodukt bei. Damit stieg auch der Wertschöpfungsbeitrag um drei Prozent.

UEG Week 2018 mit fast 13.000 Gastroenterologen in Wien

Die UEG ist eine internationale medizinische Non-Profit-Organisation, die als Dachverband über 30.000 SpezialistInnen der Gastroenterologie repräsentiert. Sie organisiert unter anderem die UEG-Week, den größten medizinischen Kongress im Bereich der Magen-Darmerkrankungen in Europa und weitere medizinische Fortbildungsveranstaltungen. Möstl ist es zu verdanken, dass die United European Gastroenterology (UEG) Week Vienna mit rund 13.000 Teilnehmer nach Wien geholt werden konnte. Sie fand zwischen 2014 und 2019 im Jahresrhythmus abwechselnd in Wien und Barcelona statt. Internationale Kongresse wie dieser sind für die Wertschöpfung besonders wichtig: Ihr Anteil am Gesamttagungsaufkommen 2018 betrug 21 %, doch erbrachten sie mit 82 % den Löwenanteil an Wertschöpfung, der in Wien durch Tagungen entstand.

