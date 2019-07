Das Sommerfest der Wiener Linien am Karlsplatz: Am 2. und 3. August sorgen Surf-Rodeo, Wasserbomben und Chill-Out Zonen für Abkühlung.

Wiener Linien veranstaltet eine "Hetz in da Hitz"

Hetz in der Hitz: So heißt das Sommerfest der Wiener Linien am Karlsplatz (Bild: Wiener Linien)