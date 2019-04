Wiener Pensionistin fällt auf Trickbetrüger rein

Am Montag kam es in der Wiener Josefstadt zu einem weiteren Fall von Trickbetrug: drei Unbekannte hatten sich als Kriminalbeamte ausgegeben und eine ältere Frau so dazu überredet, ihnen Geld zu überlassen.

Der Neffen- oder Enkeltrick

. ist eine Betrugsform, bei dem sich die Täter das Vertrauen des Opfers erschleichen, indem sie ein Verwandtschaftsverhältnis vortäuschen. Zu den Opfern zählen meist ältere Menschen. Die Täter verleiten sie zur Herausgabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen.



"Wie in allen bislang bekannten Fällen handelte es sich beim Opfer um eine betagte Person (weiblich, 69)", berichtet die Polizei. Die mutmaßlichen Täter haben sich dem Bericht zufolge am Telefon als Kriminalbeamte einer nahe gelegenen Polizeiinspektion im achten Bezirk ausgegeben.

"Sie verleiteten die Frau durch fingierte Ermittlungstätigkeiten dazu, einen hohen Geldbetrag von einer Bank abzuheben", so die LPD Wien. Die Übergabe erfolgte demnach am Montagnachmittag in der Josefstädter Straße. Danach machten sich die beiden Männer in Begleitung einer Frau aus dem Staub.

Polizei warnt und bittet um Aufklärung

Erneut appelliert die Polizei an die Bevölkerung, alle betagten Personen im Verwandten- und Bekanntenkreis vor solchen Betrugshandlungen eindringlich zu warnen. Besonders hervorzuheben seien der "Kriminalbeamten-Trick", der "Kautions-Trick" und der "Neffen-Trick".

"Tätergruppen, die sich als Polizisten ausgeben und so Trickbetrügereien begehen, sind in ganz Österreich tätig. Immer wieder werden betagte Personen um ihre Ersparnisse gebracht", warnt die Landespolizeidirektion Wien.

Durch wirkungsvolle Präventionsarbeit könnten weitere Fälle verhindert werden, ist sich die Polizei sicher. Dazu müsse die ältere Generation "über diese Trickbetrügereien präzise aufgeklärt werden."

Video: So läuft der meist Neffentrick ab:





