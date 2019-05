Prater wartet mit diesen 8 neuen Attraktionen auf

2018 war für den Wiener Prater ein sehr erfolgreiches Jahr. Rund 5,2 Millionen Menschen kommen jährlich hierher, um mit Geisterbahn und Co. Spaß zu haben. Das Wiener Riesenrad verzeichnete im Vorjahr mit 840.000 Gästen sogar einen neuen Rekord.

Damit die heurige Saison ebenso erfolgreich wird, haben sich die Macher viel Neues einfallen lassen. Acht neue Attraktionen sollen die Besucher in den Prater locken. Egal ob Kinder und Familien oder Adrenalin-Junkies, für jeden gibt es heuer etwa Neues.

Booster - "Schwung-Rad" für Mutige mit rund 5,2 G

Nur für Mutige ist der "Booster", ein Fahrgestell mit einem 60m langen Dreharm, an dessen Enden zwei Sitzgestelle mit je vier Plätzen montiert sind. Sechs leistungsstarke Motoren lassen die Fahrgäste mit bis zu 5g (also dem fünffachen der "normalen" Erdanziehungskraft) durch die Luftwirbeln. Dieser Wert wird auch in Kurvenfahrten der Formel 1 erzielt.

Aktuell werden hier statt Menschen noch Testdummys angeschnallt. Noch werden letzten Tests durchgeführt, in den nächsten Tagen soll der "Booster" dann abheben.

Air Max, Twister und Teststrecke sorgen für Action

Wem das noch zu wenig ist, kann sich bei dem neuen Doppel-Looping der "Teststrecke" versuchen. Im "Air Max" schwingen die Gäste bei rund 50 km/h durch die Lüfte, Drehungen sorgen für den zusätzlichen Adrenalin-Kick.

Etwas weniger wild, dafür aber umso bunter geht es im "Twister" zu. Hier fliegen die Fahrgäste wie Schmetterlinge in bunt-schillernden Faltern auf und ab. Ebenso bunt und schrill ist auch das neue "Disco Labyrinth". Ausgestattet mit einer Multispektralbrille spazieren die Besucher hier über einen musikalisch und visuell besonderen Parcours.

Der Präsident des Wiener Praterverbandes Stefan Sittler-Koidl verrät, was es heuer neues im Prater gibt:



(Video: "Heute")

3D- Clowns sorgen für gehörig Grusel

Bereits seit einigen Monaten in Betrieb, erfreut sich "The Clown" großer Beliebtheit. Mittels Virtual Reality-Brille und Kopfhörer wird eine, an sich leere Halle, zu einer Grusel-Spielfläche für böse Clowns. "Heute" hat die 3D-Geisterbahn getestet, den Bericht finden Sie hier.

Mini-Riesenrad und Elefanten-Karussell für die Kleinen

Weil der Prater vor allem bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel ist, gibt es natürlich auch für die kleinen Besucher neue Attraktionen. Etwa das neue Elefanten-Karussell in Heindls Kinderland, in dem die Kinder in verschieden färbigen "Dumbos" ihre Runden ziehen können. Gedreht werden können diese auch im Piloten-Karussell oder dem neuen Kinder-Riesenrad, in dem auch Mama und Papa mitfahren können.

"Fluch der Piraten" geht im Spätsommer in Betrieb

Bald in Betrieb gehen soll auch ein Nostalgie-Karussell aus dem Jahr 1912, das runderneuert wurde. Ebenso vor dem Start steht der lang erwartete "Fluch der Piraten", ein Fahrgestell, in dem die Gäste in einem Wagen in die Welt der Seeräuber eintauchen. Los gehen soll es damit im Spätsommer.

Geisterschloss und Super Autodrom feiern Geburtstag

Neben den neuen Fahrgestellen kann der Prater auch den Geburtstag einiger Klassiker feiern. So wird das Geisterschloss samt dem sprechenden Gorilla vor der Tür heuer 65 Jahre alt. Das Super-Autodrom, eines der ältesten seiner Art begeht den 60. Geburtstag, der Praterzug den "Dreißiger" und das Fun-House "Magic Dreamland" wird 25. Und der Wiener Praterverband, die Vereinigung der Prater Unternehmen, begeht heuer den 110. Geburtstag.

Neuerungen am Calafati-Platz und gedrehtes Blumenrad



Der Wiener Prater selbst feiert heuer seinen 253. Geburtstag. Dank ständiger Arbeit ist ihm das fortgeschrittene Alter aber nicht anzusehen. So erstrahlt der Calafati-Platz nach der Verlegung von mehr als 66.000 Betonsteinen und neuer Beleuchtung in neuem Glanz. Das Blumenrad wurde im Winter vollständig abgebaut und um 30 Grad versetzt neuerrichtet. Dadurch wendet es sich mehr dem Calafati-Platz zu und ist besser sichtbar.

2. Bio-Gastro-Betrieb im Wiener Prater

Aber nicht nur Fahrgestelle, aber auch die Gastronomie-Betriebe bemühen sich um Neuerungen. So hat etwa Kolariks Luftburg ihr komplettes Speisenangebot auf biologische Herkunft umgestellt. Es ist neben "The Bar" der zweite Bio-Gastro-Betrieb im Prater.

Das ist heuer im Prater los:

Traditionell beginnt die Pratersaison mit der Wiedereröffnung des Schweizerhauses am 15. März. Tatsächlich haben aber viele Betriebe, so es das Wetter zulässt, ganzjährig geöffnet. Daneben bietet der Prater auch eine Reihe von Sonderveranstaltungen.

Von 3. bis 7. Juni findet die "Wurstelwoche" statt, bei der Wiens Volksschüler den Prater besuchen und erkunden können. Von 2. Juli bis 27. August gibt es bei den "Praterdienstagen" Aktionen bei ausgesuchten Fahrgestellen und Betrieben. Am 5. und 6. Juli steht der Prater im Zeichen des Catchens: Die 20 besten Wrestler Europas steigen in den Ring und sorgen für Spannung pur. Stimmung mit Live-Musik gibt es am 19. und 20. Juli beim Prater Festival.

Am 15. September findet der Kinderflohmarkt statt, zu Halloween ziehen am 31. Oktober wieder Hexen, Geister und Dämonen durch den Prater. Fix mit dabei werden wieder die Schwarze Kaiserin und der "Burning Calafati" sein. Ab 16. November (bis 6. Jänner) wird den Prater-Besuchern beim Wintermarkt am Riesenradplatz neben Punsch, Glühwein und Schmankerl auch was für die Ohren geboten: Unter dem Motto "Der Prater rockt" sorgen Live-Konzerte für gehörig Stimmung. Von Gospel, Hip Hop und Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen im Prater gibt es hier.





