Wiener Soldatin stirbt bei Bergtour in der Schweiz

Wie das Bundesheer am Montag berichtet, ist am Sonntag eine Wiener Soldatin bei einem Bergunfall in der Schweiz verstorben.

Die 25-Jährige war gerade für eine Ausbildung in der Schweiz und machte mit ihren Kollegen eine private Bergtour im Kanton St. Gallen. Dabei verunglückte die Soldatin tödlich.

Nähere Details zum Unfall sind derzeit nicht bekannt. Die Wienerin wurde bei einem Suchflug der Schweizer Rettungsflugwacht (REGA) tot entdeckt.

Der Alpinkader der Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

(wil)