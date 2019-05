Wiener Wohnbau wird zum urbanen "Weinberg"

Die Stadt Wien ist die einzige Metropole weltweit, die innerhalb ihrer Stadtgrenzen nennenswerten Weinbau betreibt. Neben den Weinbauorten in Währing, Döbling und Floridsdorf, mischt nun auch die Donaustadt mit.

Seestadt Aspern wird neuer "Weinort"

Am Montagabend wurden durch Top-Winzer und Weinbau-Experte Rainer Christ (44) 75 Weinreben auf der rund 400 Quadratmeter großen Dachterrasse der Sozialbau Wohnhausanlage in der Janis-Joplin-Promenade 6-8 gepflanzt. Eingesetzt wurden die Pflanzen des Gemischten Satzes in einzelnen Barriquefässern.

Als Schirmherr für den 1. Wiener Dach-Wein fungiert der St. Urbanus Weinritter Orden, die Bewirtschaftung übernimmt Winzer Christ selbst. Die erste Ernte soll in rund drei Jahren erfolgen.

Wiener Gemischter Satz international sehr begehrt

In Wien gibt es rund 700 Hektar Rebfläche, der Weinanbau ist somit ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Besonders gefragt ist der "Wiener Gemischte Satz", der 2013 in die österreichische DAC-Familie (DAC steht für Districtus Austriae Controllatus und ist eine Herkunftsbezeichnung für regionaltypische Qualitätsweine aus Österreich, Anm.) aufgenommen und ist seither noch stärker der Inbegriff des Wiener Weins.

Winzer Christ, der nun die 75 Reben in der Seestadt gepflanzt hat, hat selbst jahrelange Erfahrung mit den Pflanzen. Das Weingut Christ wird seit rund 400 Jahren in Familientradition ausschließlich am Bisamberg bei Wien bewirtschaftet.

Der Bisamberg ist aufgrund der Lage, der Böden und des Klimas wie geschaffen für den Weinbau. Mit Sorgfalt und viel Leidenschaft und Liebe zum Weinanbau werden hier nach traditionellem Vorbild Qualitätsweine aus den zum Teil sehr alten Rebstöcken gewonnen. Die händische Lese und Selektion sowie der Verzicht auf Schönungen und Korrekturen ergeben Weine voll Natürlichkeit und Vitalität.



