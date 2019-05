Wiener sammeln für kranken Otto (4)

Der Stoffaffe Herr Nilsson beschreibt im Clip, was sein bester Freund (4) selbst nicht kann: Ottos Leidensweg, der aus einem gesunden Zweijährigen einen tapferen Kämpfer machte. In dem emotionalen Spendenvideo, das die Wiener Agentur "vervievas" kostenlos produzierte, erzählt das Kuscheltier, wie es seinem kleinen Freund beigestanden ist.

Otto lag nach einer Gehirnentzündung fünf Wochen lang im Koma, danach weitere sechs Monate im Spital. "Wir haben Tag für Tag gelebt und nicht so viel über die Zukunft nachgedacht", beschreibt Ottos Mama Julia die schwere Zeit. Die Salzburgerin lebt mit ihrer Familie in einem Haus nahe Berlin. Hier wird es immer schwieriger, den kranken Sohn, der nicht selbstständig sitzen oder gehen kann, in den ersten Stock zu tragen.

Mit der Aktion "Otto will nach oben" (ottowillnachoben.de) unterstützen Wiener Freunde die Familie, die 30.000 Euro für einen Spezial-Aufzug braucht und weitere 50.000 Euro für den Einbau. "Wir wollen sein Leben so schön wie möglich machen", sagt seine Mama.

(sk)