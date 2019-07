Wiener soll 135 € Strafe zahlen – trotz Tickets

Mitten im Kroatien-Urlaub erhielt Christian K. (46) die schreckliche Nachricht: Sein Vater war schwer erkrankt, lag im Sterben. Sofort reiste der 46-Jährige ab. Am 20. Juni am Flughafen Schwechat angekommen, nahm er die S7 in Richtung Praterstern: "Ich habe um 17.03 Uhr am Automaten ein Ticket der ÖBB vom Flug hafen Wien bis Kernzonengrenze gekauft, da ich Jahreskartenbesitzer bin. Da ich aber direkt aus Kroatien gekommen bin, hatte ich die Jahreskarte leider nicht mit."

Umfrage Wurden Sie schon einmal beim Schwarzfahren erwischt? Ich habe immer ein Ticket!

Nein, hatte bisher Glück.

Keine Ahnung.

Erst einmal.

Ja, sogar mehrfach ...

In Mannswörth wurde Christian K. kontrolliert. Obwohl er noch auf niederösterreichischem Gebiet war, stellte ihm der Schaffner eine Strafe über 135 Euro aus, weil er die Jahreskarte (für die Wiener Linien) nicht vorweisen konnte. Der 46-Jährige schickte eine Kopie seiner Jahreskarte an die ÖBB, trotzdem bestanden diese auf die Bezahlung der Strafe.

Auf "Heute"-Nachfrage meint ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder: "Da die Kontrolle in Mannswörth stattgefunden hat und Herr K. einen gültigen Fahrschein hatte, heben wir die Strafe auf."



Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cz)