Wienerin hebt mit Kreuzﬂügen ab

Kreuzfahrten kennt jeder, aber was sind Kreuzflüge? Diese Frage hört Melanie Frühwirt oft, wenn sie über ihren Beruf spricht. Die Antwort ist simpel: "Statt mit einem Schiff reisen meine Gäste im Privatjet um die Welt", erklärt die Wienerin "Heute".

Reisen um die Welt im Luxus-Flieger. (Foto: HL-Travel) (Bild: zVg) Reisen um die Welt im Luxus-Flieger. (Foto: HL-Travel) (Bild: zVg)

Ihr Unternehmen "HL-Travel" lässt Urlauber super-first-class abheben. "Nächstes Jahr geht es mit 15 Leuten für zwei Wochen nach Afrika. Wir sehen uns unter anderem die Victoriafälle an und besuchen die Berggorillas in Ruanda." Im Jet werden die Überflieger von einem Privatkoch verwöhnt. Ein Arzt und ein Reiseexperte sind ebenfalls an Bord.

"Beim Trip zur nördlichen Hemisphäre war Physiker Werner Gruber dabei." Wer wie Millionäre urlauben will, muss ein kleines Vermögen ausgeben. Kostenpunkt für All-Inclusive-VIP-Trips: 49.950 Euro pro Person.

Neben den Kreuzflügen bietet die Unternehmerin auch Weltreisen an. "Wir fliegen drei Wochen lang um den Globus." Dabei überlässt die 33-Jährige nichts dem Zufall. "Ich sorge dafür, dass meine Gäste den besten Urlaub ihres Lebens haben. Ich teste alle Strecken vor den Reisen ab, schaue mir die exklusivsten Unterkünfte und den besten Service an."

Bei einigen Testflügen musste die Reiseveranstalterin

bereits unangenehme Erfahrungen machen. "In Australien hat man mich bei der Einreise verhaftet und sechs Stunden lang verhört. Die Beamten meinten, es sei verdächtig, dass ich so viele Stempel in meinem Reisepass habe. Sie glaubten mir nicht, dass ich Reisen organisiere und waren überzeugt davon, dass ich Drogen schmuggle."

