Wienerin sitzt mit Tochter in USA fest

Vor 15 Jahren heiratete Angeliques Mutter einen US-Soldaten. Damit begann für die Wienerin eine Odyssee, die sie bis nach Texas führte. Jetzt hat sie seit fünf Monaten kaum Kontakt mehr zu ihren Verwandten, weil sie in den USA festsitzt. Das Verhältnis zum Vater der kleinen Juliette ist zerrüttet. Ihr größter Wunsch: zurück nach Wien zu ihrer Familie. "Es gibt nichts, das ich mir so sehr wünsche, als dass ich mit meiner Tochter nach Hause kann", so Angelique zu "Heute". Das Problem: Sie hat keinen Pass für ihre Tochter. Und ohne Zustimmung des Vaters gibt es keine neuen US-Papiere für die Kleine. Angelique hofft nun auf Hilfe der österreichischen Botschaft und auf österreichische Reisedokumente.

Denn in Wien werden Mutter und Tochter schon sehnsüchtig erwartet: "Wir haben hier schon alles für ihre Ankunft vorbereitet", so Angeliques Tante Kerstin. Der fehlende Pass ist nicht das einzige Problem. Die Auslandswienerin drücken Geldsorgen. Rund 1.100 US-Dollar verdient sie im Monat als Vollzeit-Pflegerin. Dazu kommen 300 Dollar Alimente. Doch die Übersetzung von Juliettes US-Dokumenten für einen österreichischen Reisepass ist teuer. Außerdem zahlt sie 1.000 Dollar Miete im Monat. "Derzeit verkauft sie ihre ganzen Sachen, um über die Runden zu kommen", so ihre Tante. Rund 3.000 Dollar kostet es, die beiden nach Wien zu holen. Das kann die Pflegerin aber nicht stemmen.

