Hier finden Sie die Schafe auf der Donauinsel

Die 50 Schafe der Stadt Wien, die derzeit in einem Pilotprojekt als "natürliche Rasenmäher" eingesetzt werden, finden Sie im absoluten Norden der Insel. Drei Schäfer betreuen, die Schafe. Sie gehören dem Verein WUK und werden um einen Euro pro Schaf und pro Tag von der Stadt Wien gemietet. Zuletzt grasten Ende der 1980er Jahre Schafe auf der Donauinsel.

Derzeit grasen die Schafe im nördlichsten Teil der Insel

Wenn sie von der Floridsdorfer Brücke starten, dann gehen oder fahren Sie mit dem Fahrrad immer in Richtung Norden. Rund zehn km müssen sie in die Richtung fahren. Nach dem FKK Bereich finden Sie auf der rechten Seite die Schafe. Bei km 19, 8 müssen sie rechts auf die Wiese.

Startschuss Schaf-Saison: Kein Streichelzoo

Umweltstadträtin Ulli Sima vermerkte zum Start der Schafsaison: "Den Streichelzoo für die Wiener Kinder haben wir am Cobenzl. Die Tiere hier können Sie besuchen und fotografieren, aber bitte nicht streicheln." Gerald Löw, Leiter der MA45 (Wiener Gewässer), wünscht sich für die Zukunft keine Rasenmäher auf der Donauinsel einzusetzen, sondern nur Schafe. Um die gesamte Donauinsel abzugrasen, müssten dies 1.000 Schafe sein.

Schafe sind Teil des EU- Projekts

Die Donauinsel ist ein wertvolles Ökosystem und mit 21 Kilometern Länge Wiens größtes Naherholungsgebiet an einem Gewässer. Doch der Klimawandel setzt der Vegetation und der Tierwelt auf der Donauinsel zu. Mit dem EU-Projekt LIFE DICCA soll den negativen Auswirkungen des Klimawandels mit gezielten Maßnahmen entgegengewirkt werden. Die Maßnahmen, die in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden, sollen dazu beitragen, die Donauinsel als Ökosystem einerseits und als Naherholungsgebiet andererseits zu schützen. Das Schafprojekt ist nur ein kleiner Teil des umfassenden EU-Projekts. Das Kürzel "DICCA" steht dabei für "Danube Island Climate Change Adaptation", also Anpassung der Donauinsel an den Klimawandel. LIFE DICCA wird im Rahmen des LIFE-Teilprogramms Klima gefördert.

