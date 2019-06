Ein Toter bei Brand in Hochhaus in Favoriten

Kurz nach 18 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr am Donnerstagabend alarmiert. Im Hochhaus in der Laabergstraße 32 in Wien-Favoriten war im zweiten Stock ein Wohnungs-Vollbrand ausgebrochen.

Alarmstufe 3 ausgerufen



Die Feuerwehr rief die Alarmstufe 3 aus und begab sich mit 90 Mann zum Einsatz. "Auch der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung ist im Einsatz und versorgt die Betroffenen", heißt es in einer Aussendung der Berufsrettung.

Es wurden zahlreiche Personen evakuiert, ein Opfer konnte jedoch nurmehr leblos aus dem Gebäude geborgen werden. Trotz Reanimationsversuchen der Berufsrettung verstarb die Person am Einsatzort. Drei weitere Verletzte wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen weiterer Bewohner dauert an.

Ein Toter nach Hochhaus-Brand in Favoriten

Zigarette als mögliche Brandursache



Wie ein Leserreporter schreibt, dürfte der Brand bei einer älteren Dame ausgebrochen sein, deren brennende Zigarette auf den Teppich fiel. Ein Nachbar habe daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Einige Nachbarn sollen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die Anwohner können wieder zurück in ihre Wohnungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)