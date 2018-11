Kostümierte Wrestler sorgten für Staunen

Im "Weberknecht" am Lerchenfelder Gürtel: Bei der Faschingsshow legten sich die kostümierten Wrestler gestern gegenseitig aufs Kreuz.

Kämpfer Humungus (l.) warf einen "Zombie"vor den Augen des Schiris zu Boden. Dieser wurde gebissen und ebenfalls in einen "Zombie"verwandelt. Die Fans jubelten.

Am 16.12. steigt die Wrestling-Show in der Arena in Erdberg.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)