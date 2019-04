41-Jähriger stirbt bei Feuer in Wien

Gegen 01.15 Uhr Früh bemerkten Hausbewohner einen Rauchaustritt aus einem Fenster des Mehrparteienwohnhauses in der Margetinstraße und alarmierten die Feuerwehr.



Feuerwehrleute brachen die Türe der Brandwohnung im 1. Obergeschoß auf und drangen unter Atemschutz mit einer Löschleitung in die verrauchten Räume ein. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein 41 Jahre alter Mann aufgefunden und in einen rauchfreien Bereich gebracht.

Wiederbelebung erfolglos



Sofort wurde mit der Reanimation des Mannes begonnen. Das Team der Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Die Anstrengungen, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos.



Zeitgleich wurde das Stiegenhaus druckbelüftet und die Brandwohnung entraucht. Weitere Wohnungen des Mehrparteienwohnhauses wurden kontrolliert.



Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)