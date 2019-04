Zu langsam: Mann feuerte auf Lenker

Der Kampfsportler (21) hatte in der Wohnung seiner Großmutter in Favoriten Blumen gegossen, am Heimweg wurde er am 15. August zur Rabiatperle.

"Ich bring dich um"

Weil ein Auto langsam vor ihm fuhr, wurde der gebürtige Serbe aggressiv. Auf der Kreuzung Leibniz- und Davidgasse

blieben dann beide Autos bei einer roten Ampel nebeneinander stehen.

"Ich bring dich um", soll der Angeklagte seinen Kontrahenten (27) angeschrien haben. Dann habe er plötzlich eine Waffe gezogen und abgedrückt. Insgesamt fielen elf Schüsse.

Lebensgefahr

Der Tschetschene wurde mehrmals getroffen, erlitt unter anderem einen Unterschenkeldurchschuss – Lebensgefahr. "Es war Notwehr", wollte sich der Angeklagte vor Gericht verteidigen. Er habe sich bedroht gefühlt.

"Wie soll ich ihm Angst machen, wenn er gleich mit einer Waffe vor mir steht?", fragte sich das Opfer. Das Urteil stand gestern Abend noch aus. Der Angeklagte ist in Haft.



