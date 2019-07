Lenker mit 2,95 Promille geht auf Polizisten los

Gleich zweimal kam es am Donnerstag zu Angriffen auf Polizisten durch alkoholisierte Lenker: In der Operngasse (Innere Stadt) wurde frühmorgens ein offensichtlich betrunkenes Duo angehalten, das mit einem E-Tretroller unterwegs war. Kurz nach der Anhaltung gaben die beiden Fersengeld. Während der Beifahrer entkommen konnte, hielten die Polizisten den Lenker auf. Dabei attackierte der 21-Jährige einen Beamten mit dem Ellenbogen und Tritten.

Der Mann wurde schließlich "durch die Anwendung von Körperkraft" überwältigt und festgenommen, so die Landespolizeidirektion Wien. Bei ihm wurde ein Alkoholgehalt von 1,32 Promille festgestellt. Er wurde auf freiem Fuße angezeigt. Bei dem Vorfall wurde ein Polizist verletzt, sowie diverse Ausrüstungs- und Uniformteile beschädigt.

2,95 Promille, kein Führerschein

In der Nacht auf Freitag der nächste Übergriff eines alkoholisierten Lenkers: Drei Polizisten hielten einen Autofahrer am Währinger Gürtel an. Ein Alko-Vortest ergab 2,95 Promille, weshalb in einer nahe gelegenen Polizeiinspektion eine Untersuchung mit einem geeichten Alkomaten durchgeführt werden sollte.

Dort platzte dem 47-Jährigen der Kragen. Er verweigerte die Untersuchung mit dem Alkomat und begann schließlich zwei Polizisten mit Faustschlägen zu attackieren. Die beiden Polizisten konnten den Mann durch die Anwendung von Körperkraft bändigen und festnehmen. Bei dem Vorfall wurden keine Polizisten verletzt. Der 47-Jährige muss sich wegen diverser straf- und verwaltungsrechtlicher Delikte, u.a. auch Lenken eines PKW ohne Lenkberechtigung, verantworten.

