Zwei Jagdhunde fanden Spur von "Aida-Gizmo"

Bitterer Nachschlag im Drama rund um das verschwundene Aida-Maskottchen Gizmo:

Auch am Tag drei nach dem rätselhaften Abgang der Französischen Bulldogge aus dem Garten des Aida-Juniorchefs Dominik Prousek am Ölberg in Klosterneuburg (NÖ) gab es keine Spur vom allseits geliebten felligen Gesellen.

Ganz im Gegenteil: Zwei ortsansässige Förster wurden vom besorgten Konditor engagiert, um mit Jagdhunden nach Gizmo zu suchen.

Als Fährtenköder diente dabei die nunmehr verwaiste Kuscheldecke des Rackers. Firmensprecher Stefan Ratzenberger berichtet leidvoll:

Spur gefunden

"Beide Hunde haben eine Spur mehrere hundert Meter weit verfolgt." Allerdings endet diese abrupt vor einer Baustelle. Der fellsträubende Verdacht:

Jemand könnte den Hund dort aufgenommen und "entführt" haben. Denn abgegeben wurde der gechipte Hund bis dato nicht.

Hinweise an:



info@aida.at bzw. ☎ 0664/961 59 33



