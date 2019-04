Zwei Männer von sechs Tätern beraubt

Am Montagabend kam es in der Selzergasse in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus kurz vor Mitternacht zu einem Raub an zwei jungen Männern. Die beiden Opfer (17 und 18 Jahre alt) wurden von der Räuberbande dazu aufgefordert, ihre Taschen zu entleeren und Wertgegenstände auszuhändigen. Es soll laut Polizeiangaben auch zu körperlichen Angriffen auf die Opfer gekommen sein.

In der Selzergasse kam es zum Raub an zwei jungen Männern. (Bild: Screenshot) In der Selzergasse kam es zum Raub an zwei jungen Männern. (Bild: Screenshot)

Bei einer von der Polizei eingeleiteten Sofortfahndung konnten drei mutmaßliche Täter ausgeforscht und festgenommen werden. Die anderen drei Tatverdächtigen sind vorerst noch auf der Flucht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun die Identitäten der weiteren beteiligten Personen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)