Zwei Trickdiebe bei Auto-Schmäh festgenommen

Zwischen 11.00 und 14.30 Uhr war es am Dienstag in der Hadikgasse in Penzing zu einer gewagten Aktion zweier mutmaßlicher Trickdiebe gekommen.

Auto-Schmäh

Die beiden Männer im Alter von 30 und 31 Jahren waren über ein Headset miteinander verbunden und konnten sich so unbemerkt austauschen.

Während einer der Verdächtigen das Umfeld eines Fahrzeugs beobachtete und im richtigen Moment ein Loch in die Reifen seiner Opfer stach, näherte sich sein Komplize.

Ablenkung durch Reifenwechsel

Die Opfer waren mit dem Wechsel der Reifen beschäftigt - das nützte der zweite mutmaßliche Täter aus, um das Fahrzeuginnere zu durchsuchen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten den Vorgang jedoch beobachtet und konnten die beiden Männer vor Ort stellen.

Nach einem kurzen Fluchtversuch wurden die beiden festgenommen und befinden sich nun in Haft. Es wird geprüft, ob es noch weitere Tatzusammenhänge gibt.

