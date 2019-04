Dieb nach "Sakko-Trick" festgenommen

In zwei Wiener Gemeindebezirken nahmen Beamte der Polizei am Dienstag drei mutmaßliche Taschendiebe fest. Beide Tätergruppen wurden von auf Eigentumskriminalität spezialisierten Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beobachtet.

Innere Stadt: Festnahme nach "Sakko-Trick"

Am Nachmittag um 15:55 Uhr bemerkten die Beamten einen auffälligen Mann in der Führichgasse. Er begab sich in mehrere Schanigärten und beobachtete potenzielle Opfer. Hierbei kam es zu zwei versuchten Taschendiebstählen.

Als dem Mann schließlich in einem Gastgarten ein Diebstahl gelang, erfolgte der Zugriff durch die Beamten. "Bei dem Diebstahl wurde der sogenannte "Sakko-Trick" angewandt, bei dem der Täter seine Jacke über die Stuhllehne hängt und durch den Ärmel hindurch nach hinten greift, um aus der Tasche einer anderen Jacke, die am Stuhl dahinter hängt, Wertgegenstände zu stehlen", heißt es seitens der Polizei.

Der Festgenommene (45) befindet sich in Haft.

Meidling: Zwei Frauen bestehlen Seniorin

Um 12:30 Uhr kam es auf der Meidlinger Hauptstraße zu einem anderen Taschendiebstahl. Beamte beobachteten zwei Frauen dabei, wie sie in Meidling, Hietzing und Penzing etliche Supermärkte und Modegeschäfte betraten und sich dort - auf der Suche nach potenziellen Opfern - immer wieder älteren Frauen annäherten.

In einem Geschäft auf der Meidlinger Hauptstraße kam es schließlich zum Diebstahl an einer 62-jährigen Frau. Ihr wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Beamten hielten die Tatverdächtigen (15, 25) an und nahmen sie fest.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages







Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)