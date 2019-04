Gesuchter soll über Frauen in Wien hergefallen sein

In der Nacht auf den 24. März soll ein Mann gleich zweimal versucht haben, sich an Frauen zu vergehen, die auf dem Nachhauseweg waren.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, zu Identität und/oder Aufenthaltsort des Mannes an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte unter der Telefonnummer 01-31310 Durchwahl 33310.

Der erste Zwischenfall soll sich um 4.45 Uhr in der Antonigasse in Währing ereignet haben, der zweite um 5.05 Uhr in der Beheimgasse in Hernals.

Zu Boden gestoßen

Laut Aussagen der Opfer wurden sie von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Durch lautstarke Hilferufe konnten die Frauen jedoch Passanten auf die versuchten Vergewaltigungen aufmerksam machen. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Jetzt fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Laut Beschreibung ist er etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und vermutlich südländischer Herkunft.

In der besagten Nacht trug er einen dunklen Jogginganzug mit Kapuze, darüber ein rotes Gilet, sowie eine schwarz-, blau- und rotfärbige Schirmkappe mit zwei Logos (Buchstaben V und W) und der Aufschrift "Volkswagen".

Geflüchtet

Er soll die Straßenbahnlinie 43 von der Palffygasse in Richtung Alserstraße geflüchtet sein, von dort aus dann weiter in eine unbekannte Richtung.

