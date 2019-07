Große Nachfrage auf Kraul-Kurse in Wien

"Derzeit gibt es einen Boom", erklärt Schwimmtrainer Markus Lässig (29). "Jeder möchte in nur wenigen Schritten lernen, wie man richtig und besser krault", sagt Trainer und Model Mario Loncarski (28). "In nur drei Stunden bekommen die Schüler meist ein besseres Schwimm-Gefühl und sind selbst davon überrascht", betont der diplomierte Ernährungstrainer, Markus Lässig.

Jedermann und jede Frau kann Schwimmen

"Schwimmen ist gut für jung und alt. Man kann im Team oder alleine trainieren. Zusätzlich ist Schwimmen, ein schonender Sport, weil die Muskeln gleichmäßig aufgebaut und die Gelenke nicht belastet werden", ergänzt Markus. Die Schüler der Schwimmtrainer brauchen nicht viel - außer einer Schwimmbrille, einer Badehose, lediglich die Eintrittskarte für das Schwimmbad. Schon kann man los schwimmen.

Die Schwimmkurse sind für jedes Alter geeignet und gehen immer nach dem gleichen Schema vor: Zuerst werden die Bewegungen und die Technik einzeln geübt und dann perfektioniert. Zuerst lernt man nur die Bewegung der Beine, dann konzentriert man sich nur auf den Armzug, oder nur auf die Atmung. Schließlich kombinieren die Schwimmschüler alle Einzelbewegungen in eine Gesamtbewegungen und siehe da: einen kleinen Erfolg kann jeder verzeichnen.

Drei Tipps geben die Swim-Coaches den Lesern mit auf den Weg ins Schwimmbad:

1 Die Arme beim Eintauchen nach vorne strecken.

2 Die Kraft für den Beinschlag aus der Hüfte nehmen.

3 Den Hebeleffekt beim Armzug nutzen und den Ellenbogen oben lassen.

Jeden Samstag bieten die beiden Schwimmprofis und Sportwissenschaftler gratis Schnupperstunden. www.swimcoach.at



Markus Lässig ist diplomierter Ernährungstrainer und war selbst mehrfacher Jugendmeister, europäischer Schulmeister und blickt zurück auf jahrelange Erfahrung als Trainer. Mario Loncarski hat einen Abschluss in Sportwissenschaft, arbeitet schon einige Jahre als Trainer und ist mehrfacher Wiener Jugendmeister. Die beiden trainieren Athleten, wie auch Hobbysportler. Sie bieten für Interessierte auch ein Rundum-Training mit Ernährungsberatung und Trainingsplan an. Video-Analysen helfen individuell auf Schwächen und Stärken einzugehen und führen so zur besseren Schwimm-Technik.

