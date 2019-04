„America's Got Talent“-Stars trauen sich!

Auf der "America's Got Talent"-Bühne verzauberten Amélie van Tass und Thommy Ten 2016 das Publikum. Im Finale belegten die beiden Platz zwei. Ihr Können: Er kann ihre Gedanken lesen!

Nun machte Thommy seiner Amélie einen Heiratsantrag und postete voller Freude "She said YES" ("Sie hat JA gesagt") auf Facebook, Kuschelfoto mit Verlobungsring inklusive.

Stellt sich nur die Frage, warum er darüber freudig überrascht ist - immerhin kann er doch ihre Gedanken lesen …

(cor)