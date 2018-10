"Durch den Monsun" mit Rebecca_1147 und Laszlo

Was passiert, wenn zwei energiegeladene Stimmen aus Pop und Klassik in einer explosiven Mischung aufeinandertreffen?

Dasselbe wie bei Nitro und Glycerin! Der schillernde Shootingstar, die Pop-Rock Sängerin Rebecca_1147 (Tochter von Peter Rapp) und der Operntenor Laszlo werden „Durch den Monsun“ der Teenie-Band „Tokio Hotel“ als dramatisches Duett performen.

Geboten wird eine Klassik-Pop-Version, die an die mitreißende Filmmusik von Oscarpreisträger Hans Zimmer (Pirates of the Caribbean, Pearl Harbour) erinnern soll.

Der tolle Rahmen für dieses Ereignis wird die 10 Jahre "life goes on"- Gala am 3. November im Festsaal des Wiener Rathaus sein, bei der Menschen ausgezeichnet werden, die trotz eines Schicksalsschlages nicht nur ihr Leben meistern, sondern Außerordentliches geleistet haben.

Im Wiener Rathaus angekündigt haben sich u.a. Samuel Koch, Hendrik Hey (Welt der Wunder), Klaus und Evelyn Haim Swarovski und Musicalstar Maya Hakvoort. Internationale Showacts, u.a. Mitglieder von Die Söhne Mannheims, runden das Programm ab.

Initiiert wurde „life goes on - die Gala mit Herz“ von der ehemaligen Eisschnellläuferin Emese Dörfler-Antal und dem Ex-Ski-Freestyler Christian Rijavec.

Mit den Spendeneinahmen wird u.a. Toni Aichenauers Projekt für muskelkranke Kinder unterstützt. Platzreservierungen gibt es ab einer Spende von 150 Euro unter www.lifegoeson.at.

(vaf)